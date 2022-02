Faschingstraditionen: Die Narren sind auch in Herzogenburg los

Foto: NOEN

Krapfen, ausgeflippte Kostüme und buntes Konfetti sind untrennbar mit der Faschingszeit verbunden. In der Region sorgen zwei Faschingsgilden seit geraumer Zeit mit Sitzungen dafür, dass dieses uralte Brauchtum weiter gepflegt wird und den Menschen ausgelassene Freude bringt.

Normalerweise sind die Mitglieder der Oberndorfer Faschingsgilde in den beiden ersten Monaten im Jahr vollbeschäftigt. Doch in Pandemiezeiten ist vieles anders.

Uralt-Fiat mit Ölscheich gab Anstoß für Umzugsidee

Statt zahlreicher Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen, bei den Faschingssitzungen, wo sich hunderte Besucher vor Lachen den Bauch halten – und natürlich auch beim großen Burgfest am Rathausplatz, das als Höhepunkt der Faschingszeit gefeiert wird, herrscht „tote Hose“. Und das zum zweiten Mal, nachdem auch im Vorjahr , der Fasching ausgefallen ist.

Begonnen hat es mit der Faschingsgilde vor einem knappen halben Jahrhundert, an einem Sonntag im Jänner 1974, als sich ein uriger Zug vom damaligen Gasthaus Kohl in Oberndorf Richtung Stadt in Bewegung setzte, an der Spitze ein Uralt-Fiat mit einem 120 Kilo-Ölscheich am Dach. Da es ein autoloser Sonntag war, wurde das Gefährt von zwei Eseln gezogen.

Diese lustige Einlage kam bei der Bevölkerung so gut an, dass man die Ausrichtung eines Faschingsumzuges in Angriff nahm – und dieser war ein Riesenerfolg, sodass die Organisatoren die Gründung einer Faschingsgilde beschlossen. Am 10. März war die Oberndorfer Faschingsgilde geboren. Mit 6. September erfolgte dann die Aufnahme in den Bund Österreichischer Faschingsgilden.

Es gab zahlreiche Aktivitäten unter der Leitung des Wirten Xandl Kohl und des Tischlers Bertl Rumpler, der einige Zeit davor das Herzogenburger Kinderfest ins Leben gerufen hatte. Faschingswecken, Faschingssitzungen und -umzüge, närrisches Treiben am Faschingsdienstag und gemeinsames Maibaumaufstellen wurden Fixpunkte im Jahreskreis. Der erste Höhepunkt war dann zehn Jahr später mit der Ernennung Herzogenburgs zur Landesnarrenhauptstadt und damit die Ausrichtung des Landesnarrenweckens mit großem Umzug am 11. 11.

Das Burgfest ist der Höhepunkt

Seit 1987 gibt es statt des Faschingstreibens am Faschingsdienstag das Burgfest am Rathausplatz mit Bühnenshows, Tombola und Maskenprämiierung, wo Vereine und Betriebe für das leibliche Wohl sorgen.

Seit einigen Jahren wird das Burgfest bereits am Faschingssonntag gefeiert. Die Einladung der Bewohner des Martinsheimes am Schillerring, der Mindespensionisten und früher auch der Pfleglinge des Geriatriezentrums der Stadt Wien in St. Andrä zur Generalprobe der Faschingssitzungen sind jedes Jahr ein Fixpunkt der Faschingssaison.

Nach Xandl Kohl, Bertl Rumpler und der Bundeselferrätin Gerti Frühwirth folgte als erster Nicht-Oberndorfer Erich „Bauchi“ Böck, der seit 2007 den Dirigentenstab über das Narrenorchester schwingt.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden