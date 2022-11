Der Herzogenburger Bauboom endet erst 2023

Ende Oktober ging die Dachgleiche in der Siedlung im Norden der Stadt, in der Propst-Clemens-Moritz-Straße – zwischen Traismaurer und Kremser Straße – für die Objekte 10 und 12 über die Bühne. Es ist ein weiterer Bauteil mit 36 Wohnungen in Miete mit Kaufrecht, die die NÖ gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft für Arbeiter und Angestellte (NGB) mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung hier errichtet.

Dank galt den Mitarbeitern

Seit im Juni 2017 der erste Bauteil mit 24 Wohneinheiten, aufgeteilt auf drei Häuser, übergeben wurde, kamen jedes Jahr rund 20 Wohnungen dazu. Insgesamt sind es 117. Die Schlüsselübergabe für das vorläufig letzte Objekt wird im Herbst 2023 sein.

Im Norden der Stadt entsteht seit dem Jahr 2017 ein neues Wohnviertel. Foto: Hans Kopitz

Der NGB-Bereichsleiter für die Projektabwicklung, Baumeister Georg Helmreich, dankte den Mitarbeitern, die sich – egal ob bei Regen oder 40 Grad im Schatten – bemüht haben, diese Gebäude zeitgerecht und in guter Qualität herzustellen.

Auch für das Land NÖ – vertreten diesmal von der Landtagsabgeordneten Doris Schmidl – gab es Dankesworte, denn bis jetzt wurden rund 17 Millionen Euro für dieses Objekt beigesteuert.

Bürgermeister Christoph Artner überbrachte Grußworte der Gemeinde und betonte, es funktioniere nur, wenn alles so wie Zahnräder ineinandergreife – von der Planung bis zur Schlüsselübergabe.

Mit den Einfamilienhäusern in der anschließenden Bertl-Rumpler-Gasse, die in den vergangenen Jahren förmlich aus dem Boden geschossen sind, entstand hier eine attraktive Wohngegend, in der es inzwischen auch einen Nahversorger, einen praktischen Arzt und einen Frisör gibt.

