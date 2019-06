Erst vor drei Wochen sind südlich der Propst-Clemens-Moritz-Straße die Schlüssel für 19 Wohneinheiten und eine Arztpraxis übergeben worden. Nun entstehen hier bis 2020 22 neue Wohneinheiten. Die Gleichenfeier fand in der Vorwoche statt. Östlich davon startet im Herbst dann der insgesamt fünfte Bauteil mit 30 weiteren Wohnungen, die im Herbst 2021 fertig sein sollen.

„Wenn ich so zurückschaue, bin ich fast alle 14 Tage hier, aber ich mache es gerne, denn ich möchte mich heute bedanken für die ausgezeichnete Arbeit, die hier geleistet wird und die euch auszeichnet. Es ist eine ganz tolle Baustelle, denn wenn ihr sie verlässt, ist alles in Ordnung, Das ist euer Fest“, erklärte der Direktor der NÖ Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft für Arbeiter und Angestellte (NBG), Walter Mayr, bei der Gleichenfeier.

Neben dem Baumeister, dem Bauleiter, dem Polier und und den Arbeiten konnten dazu auch Bürgermeister Christoph Artner, Stadtamtsdirektor-Stellvertreter Dominik Neuhold und die Stadträte Wolfgang Schatzl, Erich Hauptmann, Martin Hinteregger, Franz Mrskos, Helmut Schwarz, Horst Egger und Kurt Schirmer junior sowie Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch begrüßt wurden.

„Als Bürgermeister bin ich fast neidisch“

„Wir bauen für die Zukunft, das ist nicht nur ein Schlagwort, denn hier entsteht ein neuer Stadtteil und wir werden hier noch öfter zusammenkommen. Es ist ein Meilenstein erreicht – deshalb ein Dank an alle Mitarbeiter, die hier ihren Mann und ihre Frau stehen und an der Zukunft Herzogenburgs Hand anlegen“, freute sich Bürgermeister Christoph Artner.

„Es ist ein Festtag, wenn man bei diesem Fest der Arbeiter dabei sein darf. Es gibt immer etwas, das schwierig ist. Als Bürgermeister bin ich fast neidisch, dass hier alles so vorzüglich klappt“ so Martin Michalitsch, der ja Bürgermeister von Eichgraben ist und die Grüße der Landeshauptfrau mit der Zusage auf 2,5 Millionen Euro Förderung überbrachte: „Damit sich junge Familien so eine Wohnung auch leisten können.“

Nach dem Gleichenspruch von Heinz Glinz, bei dem traditionsgemäß das Weinglas, mit dem er anstößt, am Boden zerschmettert wird, teilte Michalitsch das Gleichengeld aus.