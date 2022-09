Herzogenburg: Polizisten und Katze retteten Junghasen vor dem Tod

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Vor wenigen Tagen ist Romana Macourek gegen zwei Uhr nachts unsanft geweckt worden: „Unser Bienchen, eine zweieinhalb Jahre alte weibliche Bauernkatze, brachte einen kleinen Hasen nach Hause, weckte mich, hockte sich dann vor den Hasen und miaute. Ich wusste nicht, was ich machen sollte“, erzählt sie im NÖN-Gespräch.

Laut Karin Brunner aus Gföhl ist der Hase etwa 14 Tage alt, hat Gott sei Dank überlebt und wird in zwei bis drei Monaten ausgewildert. Foto: Foto privat

Die Herzogenburgerin rief beim Tierarzt an, der fühlte sich nicht zuständig und bat sie, das Tierheim St. Pölten anzurufen. Dort meinte man, sie solle ihn halt vorbeibringen, dann werde man weiter sehen.

Dieser Ratschlag war der Tierliebhaberin zu vage und sie rief bei der Tierklinik Tulln an. Dort teilte man ihr mit, wenn sie ihn vorbeibringe, werde er erst versorgt und dann komme er in eine Wildtierauffangstelle.

Deshalb wandte sich Romana Macourek gleich an die Wildtierauffangstelle Gföhl, wo ihr Karin Brunner vorschlug, sie solle sich um einen Transfer kümmern.

„Ich war nahe der Verzweiflung“

Doch leider hatte keiner ihrer Bekannten Zeit. „Die Tragik war, dass ich arbeiten musste und erst abends wegkonnte. Da der Hase nichts fraß oder trank, weil er noch so klein war, war es ein Weltlauf mit der Zeit – und so rief ich die Tierärztin meines Vertrauens an, die mir riet, ich solle Kontakt mit der Polizei aufnehmen, was ich schließlich auch tat“, berichtet die Frau, die der Verzweiflung nahe war.

Sie brachte den Hasen zur Polizeiinspektion und dank zweier Beamter nahm das glückliche Ende seinen Lauf: Die beiden Polizisten Eva Lunzer und Thomas Lehrbaum transportierten das Tier nach ihrem Diensteinsatz (in der Freizeit!) nach Gföhl und brachten ihr sogar den gereinigten Katzencutter, in den sie das Haserl eingesperrt hatte, wieder retour. „Das ist ein riesiger Pluspunkt für die Herzogenburger Polizeibeamten, denn sie erwiesen sich als wahre ,Freunde und Helfer’“, dankte Romana Macourek.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.