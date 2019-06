1956 erhielt der King of Rock’n’Roll den „Goldenen Stadtschlüssel“ seiner Geburtsstadt Tupelo (Mississippi). Den Ridin‘ Dudes wurde nun dieselbe Ehre zuteil wie ihrem großen Idol: Der Herzogenburger René Grohs und sein Musiker-Kollege Ron Glaser bekamen bei ihrer neuerlichen Reise in die USA ebenfalls die hohe Ehrung der Stadt. „Das ist ein echtes Highlight, dass wir neben der Ehrenbürgerschaft jetzt auch noch diese Auszeichnung bekommen haben. Das ist die höchste der Stadt“, ist Grohs stolz.

Die Reise nutzten die Musiker außerdem, um in den legendären Sun-Record-Studios ein weiteres Mal Aufnahmen zu machen. „Jetzt sind wir gerade dabei, das Album zu produzieren“, erzählt Grohs. Voraussichtlich im September soll die CD mit lauter Elvis-Nummern dann veröffentlicht werden. Dafür heimste das Duo der Ridin‘ Dudes übrigens gleich eine weitere Ehrung ein: „Wir bekamen ein Zertifikat, weil wir die ersten europäischen Musiker waren, die drei Mal in Folge dort aufgenommen haben“, freuen sich Grohs und Glaser.

Gesungen hat Glaser außerdem beim Elvis-Festival in Tupelo. Das wurde im Fairpark gefeiert, also an genau der Stelle, an der Elvis Presley seinen ersten Auftritt hatte. Damit haben sich Elvis-Interpret Ron Glaser und seine Kollegen in den USA schon einen kleinen Fankreis aufgebaut: „Es ist unglaublich. Wir konnten gar nicht durch die Straße gehen, weil die Leute uns aufgehalten haben, Autogramme und Selfies machen wollten“, staunt Grohs.

Beeindruckt hat das Duo auch das Treffen mit Dick Grob. „Der frühere Leibwächter des King of Rock‘n‘Roll hatte viel Spannendes zu erzählen“, freut sich Grohs.