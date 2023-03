Kinder auf Schatzsuche

Nach dem Ende der Weihnachtsferien hat die diesjährige Vorbereitung auf die Erstkommunion unter dem Motto „Unser Glaube ist ein Schatz“ begonnen. Neun Mädchen und fünf Buben werden vom Vorbereitungsteam Gerti Ziselsberger, Rosi Zederbauer, Alexandra König-Huber, Bettina Straßmeier und Stiftsdechant Mauritius Lenz durch die Wochen bis hin zur Erstkommunionsfeier am Sonntag, 21. Mai, begleitet.

Einbezogen werden auch wieder die Eltern bei den Weg-Gottesdiensten, Gruppenstunden und beim Workshop zum Thema „Eucharistie“. Bis zum dritten Februar-Sonntag gab es auch heuer wieder einen „Tauf-Erinnerungsweg“ in der Stiftskirche mit verschiedenen Stationen, die die Eltern mit ihren Kindern selbstständig abschreiten konnten.

Bei der Erstkommunion werden dann auch die Taufpaten ihre Aufgabe der Begleitung am Glauben wahrnehmen können. Die Zeit der Vorbereitung der Kinder ist immer eine Chance für die Erwachsenen, sich mit ihrem Glauben auseinanderzusetzen - was ein Teil von ihnen auch macht. Bei ersten gemeinsamen Sonntags-Gottesdienst wurden sie der Gemeinde vorgestellt - und es sind Karten mit der Bitte um eine Gebets-Patenschaft verteilt worden. Das Schatzkästchen, das die Mädchen und Buben am Ende der Vorstellungs-Messe erhielten, soll sich im Laufe der Zeit mit Glaubensschätzen füllen, die ihr Leben weit über die Erstkommunion hinaus bereichern.

