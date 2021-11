„Ein friedliches Volk“: Lob für antike Traismaurer

Die Ergebnisse der archäologischen Analyse des Gräberfeldes in Stollhofen sind im Zuge eines Vortrags präsentiert worden, den die Volkshochschule organisiert hatte.

Zahlreiche geschichtlich-interessierte Besucher bekamen von den Grabungsleiter Dominik Bochatz, sowie dem Geschäftsführer der beauftragten Firma novetus, Alexander Stagl, und der Archäologin und Beauftragten für Kulturvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit Jasmin Hangartner spannende Einblicke in den Ablauf der Grabungsarbeiten.

„Das am Limes gelegene Gräberfeld war keinesfalls eine alltägliche Situation für uns“, so Stagl. „Die Größe von 7.200 Quadratmeter, auf der wir über 600 Gräber aus dem ersten bis fünften Jahrhundert gefunden haben, bedeutete sehr viel Arbeitsaufwand. Archäologie bedeutet immer Zerstörung, weshalb die Dokumentation umso wichtiger ist.“

Zu finden waren drei Bestattungsarten: Urnen-, Körper- und Grubenbestattungen. Die Grabbeigaben waren sehr typisch römisch: „Gefunden haben wir Münzen, Teller oder auch Öllampen. Diese wurden eigentlich oft in die Urne gegeben, aber auch manchmal daneben. Das kann variieren je nach Tradition in der Familie.“

Speziell war der Fund von Grabbauten, die direkt an der Straße gebaut haben und somit teurer waren. „Bei den Grabbauten war nur noch der Grundriss vorhanden, also wissen wir leider nicht wirklich, wie diese ausgesehen haben. Es gab auf diesem Gräberfeld laut Überlieferungen auch einen großen Steinraub. Hier könnten auch Steinsärge gestohlen worden sein, in welchen oft sehr reiche römische Offiziere begraben worden sind.“

Harte Arbeit in der Römerstadt

Außerdem fand man eine für Noricom bisher einzigartige Bestattungsart – Urnen, die in Mörtel gesetzt wurden. Weshalb das so gemacht wurde, konnten sich die Archäologen noch nicht erklären.

„Die antiken Traismaurer waren ein hart-arbeitendes und friedliches Volk“, berichtete Grabungsleiter Bochatz. „Durch die anthropologischen Analysen wissen wir, dass mehr als 50 Prozent der Bestatteten eine Krankheit der Gelenke hatten, was auf schwere Arbeit hinweist. Gefunden wurden keine Schnitte in den Knochen oder andere Läsuren, die auf Gewalt hinweisen würden.“

Jasmin Hangartner ergänzte: „Die meisten Menschen starben im Alter von 21 bis 35 Jahren, wobei auffällig war, dass ihre Zähne in sehr schlechtem Zustand waren.“