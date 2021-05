Im Rahmen einer Kooperation setzen der ÖAMTC und die Stadtgemeinde Traismauer ein Zeichen in Sachen Verkehrssicherheit. Im geschützten Rahmen finden am Donnerstag, 3., und Sonntag, 20. Juni, am Spar-Parkplatz kostenlose E-Bike-Kurse mit eigens geschulten ÖAMTC-Trainern statt. Die Kurse dauern jeweils von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr. Das Angebot dauert drei Stunden und richtet sich an alle Einsteiger, Umsteiger und Wiedereinsteiger.

E-Bike-Anteil beträgt schon 39 Prozent

Hintergrund: Elektrofahrräder werden in Österreich immer beliebter. Seit 2008 ist der Anteil von E-Bikes an allen verkauften Fahrrädern von 1 Prozent auf rund 39 Prozent angestiegen. 2019 wurden rund 439.000 Fahrräder an den österreichischen Sporthandel sowie den Fahrrad-Fachhandel verkauft, 170.000 davon waren E-Bikes.

Der Boom bei Elektrofahrrädern spiegelt sich allerdings auch in der Unfallstatistik wider. 2019 verunglückten 32 Radfahrer auf Österreichs Straßen tödlich, neun davon mit E-Bikes. Das entspricht einem Rückgang an tödlich Verunglückten von 37 Prozent seit dem Jahr 2013. Die Zahl der Unfälle ist dagegen gestiegen: Im Jahr 2018 passierten 8.138 Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern (inklusive E-Bike und E-Tretroller). Dies entspricht einem Anstieg um 28 Prozent seit 2013.

Auf die Praxis wird großer Wert gelegt

Nicht zuletzt deshalb setzen sich der Mobilitätsclub und die Gemeinde Traismauer zum Ziel, die individuelle Mobilität und Sicherheit in Form von kostenlosen E-Bike-Kursen zu fördern. Anfänger und Fortgeschrittene haben im geschützten Bereich besser die Möglichkeit, sich mit dem E-Bike vertraut zu machen. Am Programm stehen einerseits Begriffserklärungen, Informationen und Theorie, andererseits fahrtechnische Aspekte wie Bremsen, Engstellen und Langsamfahren oder Kurventechnik im praktischen Teil.

Anmelden kann man sich ab sofort bei den Stadträten Elisabeth Wegl, 0664/9691001, sowie Admir Mehmedovic, 0660/1517719. Leihräder werden bei Bedarf von der Firma Weichberger zur Verfügung gestellt.