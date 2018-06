„Green Art in Traismauer“, so nennt sich ein Veranstaltungsangebot, das als Teil des Gartensommers NÖ am kommenden Wochenende erlebt werden kann. „Wir leben Garten“: Als besondere Highlights präsentieren einige Privatgartenbesitzer am Sonntag, 24. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Gärten und laden zu besonderen Attraktionen ein. „Knack die Nuss bei Teich und Fluss“ ist der Hinweis zur offenen Gartentür von Stefan und Pia Willach in der Rittersfelder Straße. Die Floristin Sandra Deimel zeigt vor, wie man Naturhandwerk zum Verschenken oder für Zuhause anfertigt.

Ein Vortrag eines Teichbau-Experten der Firma Kittenberger bereichert das Angebot. Im Terrassengarten vom „Da Josef“, Wachaustraße 61, in Wagram, gibt die Naturpädagogin Elisabeth Schaider Tipps und Rezepte für die Herstellung einer naturbelassenen und gesunden Hautpflege. Unter dem Motto „Lasse nur das an deine Haut, was du auch essen würdest“ werden einfache Pflegeprodukte von Kopf bis Fuß hergestellt. Zum Schnupper-Workshop ist eine Anmeldung notwendig.

Raum für Kreativität, Kunst, Kommunikation

Künstler Sascha Rier präsentiert Kunst im Garten des Schlosses Traismauer unter dem Motto „Natürlich – verrückt“. Ab 14 Uhr kann man einem Vortrag von „Natur-im-Garten“-Experten Robert Lhotka lauschen. Ganztägig gibt es Künstlergespräche, womit Raum für Kreativität, Kunst und Kommunikation geschaffen wird. Tourismus-Stadträtin Veronika Haas freut sich: „Garten und Kunst im Tullner Donauraum kann man auf noch nie da gewesene Weise erleben.“