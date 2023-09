Anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine wurde ein Grillfest im Pfarrgarten Traismauer veranstaltet. Kinder, Frauen und Männer versuchten, für ein paar Stunden die aktuelle und dramatische Situation in ihrer Heimat etwas in den Hintergrund zu schieben. Bei dieser Gelegenheit wurde dem ehemaligen Traismaurer Pfarrer Josef Seeanner Dank ausgesprochen. Er hat die ukrainischen Familien in der Römerstadt immer tatkräftig unterstützt.