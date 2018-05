Selbstverständlich waren die „Grillteufel“ bei den 20. Österreichischen Grillstaatsmeisterschaften in Horn wieder dabei – diesmal allerdings in verstärkter Version: Sie sind jetzt zu sechst, nennen sich die „Traisentaler Grillgiganten“ und setzten bei der „Zacapa-Pairung“-Sonderwertung ganz klar durch, bei der es um die Nachspeise ging, die sich mit Rum am besten verträgt.

„In dieser Formation haben wir zum ersten Mal an der Grillmeisterschaft teilgenommen, denn vier Gänge zu zwölf Portionen hätten wir zu zweit nicht geschafft. Und da wir oft gemeinsam grillen, haben sich die beiden ,Teufelsgriller‘ eben erweitert“, erklärt Alwin Seidlhuber, der sich im vergangenen Jahr mit Thomas Prisching in der Kategorie „Check the Ripperl“ durchgesetzt hat.

Und was wird die Zukunft bringen? „Werden wir mal schau’n“, so Alwin Seidlhuber.