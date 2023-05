Traisentaler Weinfrühling war voller Erfolg

Der Wein aus dem Traisental gehört zum Besten, was Österreichs Rieden bieten können – darüber sind sich Weinliebhaber und Fachmedien einig, deshalb gibt es einmal im Jahr einen besonderen Anlass, diese Weine zu feiern. Insgesamt hatten heuer 35 Winzer zum „Tag der offenen Kellertür“ ins Traisental geladen, wobei vor allem sehr viele Gäste aus den benachbarten Bundesländern in der Region unterwegs waren. Es wurde ein umfassendes Sortenspektrum von Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay und Weißburgunder bis hin zum Zweigelt geboten. Während die Eltern die Weine durchkosteten, gab es für die jungen Besucher Traubensäfte in vielen Variationen.

Neben der Weinverkostung gab es zusätzliche Angebote wie zum Beispiel Wanderungen mit den Traisentaler Weinbegleitern als auch kulinarische Spezialitäten. „Der Andrang war sehr groß, wir sind mit dem Verlauf der Veranstaltung ausgesprochen zufrieden“, hieß es von den Winzern unisono.

