Kinder- und Jugendtag bei der Feuerwehr Kuffern

In Kuffern fand wieder ein Kinder- und Jugendtag der Feuerwehr statt. Bei verschiedenen Stationen konnte beispielsweise Zielspritzen mit Kübelspritzen oder Strahlrohren ausprobiert werden. Außerdem gab es eine Verkleidungsstation mit Selfie-Point und die Möglichkeit, eine Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto zu machen.

Für Jung und Alt gleichermaßen beeindruckend war die Simulation einer Fett-Explosion und die Vorführung, was bei Überhitzung einer handelsüblichen Spraydose passiert. Kommandant Alexander Wippel freute sich über den guten Besuch und hofft natürlich darauf, das Interesse der Kinder an der Jugendfeuerwehr geweckt zu haben. Zum ersten Mal mit dabei war das Rote Kreuz, um auch Einblicke in ein Rettungsfahrzeug und ins Rettungswesen zu geben.