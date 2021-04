6.000 Euro und Werkzeug wollte ein Wiener von einem Pensionisten in Großrust haben, als er Ende Mai des Vorjahres plötzlich in seiner Werkstatt auftauchte. Herausgeben wollte der Pensionist weder das Geld noch das Werkzeug. Denn die 6.000 Euro schuldete ein vormaliger Pächter der Werkstatt dem Angeklagten, nicht der Pensionist selbst.

Gehen wollte der Angeklagte, der extra aus der Bundeshauptstadt gekommen war, nach der Abweisung aber nicht. Der 42-Jährige wurde handgreiflich und schlug ohne Vorwarnung mit den Fäusten auf den 67-Jährigen ein.

„Ich habe beschleunigt, als ich ihn gesehen habe.“ Der Angeklagte über das Opfer

Ein zweiter Mann, der mit dem Angeklagten in der Werkstatt war, versuchte, den Tobenden zurückzuhalten. Doch der ging wiederholt auf den am Boden liegenden Pensionisten los und trat auf ihn ein. Das alles belegen Standbilder, die die Videoüberwachung der Werkstatt aufzeichnete. „Ruf die Polizei“, schrie der Verletzte seiner Frau zu, die zu dem Zeitpunkt im Garten war.

Das Wort „Polizei“ dürfte den Angeklagten soweit abgelenkt haben, dass sich der 67-Jährige aufrappeln und flüchten konnte.

Der Rasende suchte jedoch nicht das Weite. Er nahm die Nummerntafeln von seinem Auto, stieg ein und fuhr dem Pensionisten nach. „Ich habe beschleunigt, als ich ihn gesehen habe“, gibt er zu. Er habe aber niemals die Absicht gehabt, den Mann zu überfahren, sondern habe diesem „nur Angst machen“ wollen.

Angst um sein Leben hatte der Pensionist nach eigener Aussage allemal. Er sprang zur Seite, als das Auto nur mehr ein paar wenige Meter entfernt war. Er habe ein paar Meter vor dem Mann auch nach links weggelenkt, sagt der Angeklagte. „Wenn ich ihn wirklich überfahren hätte wollen, wäre das leicht gewesen. Aber das hatte ich nicht vor“, sagt er. Vor Gericht behauptet er, der Pensionist habe einen Stein in den Händen gehabt und wollte diesen auf das Auto werfen. Deshalb habe er beschleunigt und sei auf ihn zugefahren. Der Pensionist sagt, an dieser Version der Geschichte „stimmt kein einziges Wort.“

Versuchter Mord oder Drohung mit dem Tod?

War es versuchter Mord oder nicht? Über diese Frage muss ein Schwurgericht entscheiden. Ausschlaggebend für die Antwort ist das Gutachten eines Sachverständigen. Und das ergibt: Der Angeklagte hätte das Auto auf den letzten zehn Metern in der Tat umlenken können. Wäre der Pensionist also nicht zur Seite gesprungen und hätte der Angeklagte, wie er sagt, wirklich zur Seite gelenkt, dann hätte er den Pensionisten nicht mit dem Auto erfasst. Das bedeutet in den Augen der Staatsanwaltschaft: Es war kein Mordversuch, sondern schwere Nötigung und versuchte schwere Körperverletzung. Zu dem Schluss kommen auch die Geschworenen. Der Angeklagte ist zwei Mal einschlägig vorbestraft. Am Ende bekommt er zwei Jahre Haft. Das Urteil ist rechtskräftig.