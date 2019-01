Den ersten Einsatz des neuen Jahres verbuchte die Freiwillige Feuerwehr Großrust-Merking just zu dem Zeitpunkt, als sie im Feuerwehrhaus in Großrust ihre 120. Mitgliederversammlung abhielt. In der Panoramastraße in Obritzberg war ein Auto aus ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Gemeinsam mit den Florianis der Wehren Obritzberg, Kleinrust-Fugging, Ambach und Schweinern wurde der Brand erfolgreich bekämpft, ehe die Versammlung in voller Besetzung fortgesetzt werden konnte.

Kommandant und Unterabschnittskommandant Günter Dorner ließ das vergangene Jahr Revue passieren und blickte auf die Höhepunkte zurück, wozu die 120-Jahr-Feier der Wehr, der traditionelle Kirtag in Großrust sowie der Besuch bei der Partnerfeuerwehr in Kürn (Bayern) zählten. Er bedankte sich bei den Mitgliedern sehr herzlich für ihren Einsatz. Den Dank an den Kommandanten gab sein Stellvertreter Bernhard Wendl im Namen der Mitglieder zurück.

„Ein Dankeschön an alle Spender“

Seitens der Verwaltung sprach Eduard Burger den Neujahrssammlern ebenso ein Dankeschön aus wie allen Spendern.

Abschnittskommandant-Stellvertreter Rudolf Singer berichtete über Themen wie die Atemschutzuntersuchung („Finnen- Test“) sowie über die Termine für das kommende Feuerwehrjahr.

Ehe die Versammlung im gemütlichen Rahmen ausklang, ergriff Vizebürgermeister Franz Hirschböck das Wort. Er dankte den Silberhelmen für die gute Zusammenarbeit, für ihr Mitwirken beim „Action Day“ im Rahmen des Ferienspiels der Gemeinde sowie für ihre Mitarbeit bei der jährlichen Müllsammelaktion.

Danach gab er einen Überblick über Projekte in der Gemeinde, die für das heurige Jahr geplant sind. Dazu gehören beispielsweise die Sanierung und Neuasphaltierung der Radlbergerstraße oder die Verbesserung der Situation bei den Bushaltestellen, die neue Auftrittsflächen erhalten oder gleich saniert werden.

Ferner berichtete Hirschböck, dass bis zum Ende des Jahres alle Straßenlampen auf LED-Beleuchtung umgestellt sein werden. Auch das Vorhaben „Wertstoffzentrum Fladnitztal“, kurz WSZ, sei mittlerweile bereits voll angelaufen.