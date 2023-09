17 Kapellen spielen beim Bezirksmusikfest in Wölbling auf

Am Samstag, 23., und Sonntag, 24. September, feiert die Jugendblaskapelle Fladnitztal ihr 30-jähriges Bestehen. In die Jubiläumsfeierlichkeiten eingebettet findet auch die jährliche Marschmusikbewertung der Bezirksarbeitsgemeinschaft St. Pölten des NÖ Blasmusikverbandes statt. 17 Musikkapellen nehmen daran teil und zeigen am Samstag ab 14 Uhr den Bewertern und der Bevölkerung, was sie können.

Im Anschluss werden die Ergebnisse im Zuge eines Großkonzertes, bei dem alle Kapellen gemeinsam musizieren, bekanntgegeben. Danach zieht es die Musiker und Besucher in das große, beheizte Festzelt zu einem Dämmerschoppen mit der Dunkelsteiner Blasmusik. Nach einem modernen böhmisch-mährischen Abend mit Ybbstola Blech und Partyhits von DJ Johnny Leb folgt am Sonntag der zweite Tag der Feierlichkeiten.

Wölblings neuer Pfarrer Josef Seeanner läutet um 10 Uhr mit einer Festmesse den Sonntag ein. Anschließend können sich die Besucher ordentlich stärken – neben einem speziellen Oktoberbräu sowie anderen erfrischenden Getränken gibt es Grillhendl, Schnitzel, Kotelett oder Käsespätzle. Auch die jüngsten Besucher werden bestens versorgt sein während die Eltern im Festzelt mit der JBK Fladnitztal feiern.