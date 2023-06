Erster Fusion-Heuriger in Nussdorf

Das Weinland Traisental schafft eine neue Form der Begegnung in der Region: den Fusion-Heurigen. Am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juni, sollen sich langjährige Bewohner, Wiederheimkehrer und Zuzügler beim vielfältigen Programm aus Stadt und Land und bei ausgezeichneten Weinen und Heurigenspezialitäten „fusionieren“.

Erstmals lädt das Weinland Traisental mit dem neuen Veranstaltungsformat „Fusion-Heuriger“ an zwei Pop-up-Heurigentagen in eine fusionierte Welt von Traditionen und modernen Lebensstilen ein. Das Wort „Fusion“ steht für die Verschmelzung von Menschen und Elementen aus Kunst und Kulinarik sowie Stadt und Land. Das Motto der Veranstaltung „Begegnungen: Vom Wert zwischenmenschlicher Beziehungen“ wird in die Tat umgesetzt: Ganz nach dem Beispiel des mehrfach ausgezeichneten Kunstprojektes Würmlas Wände werden neue Begegnungszonen zwischen Stadt und Land geschaffen. Die Menschen aus der Region, Wiederheimkehrer und Zuzügler, was sie berührt und bewegt, werden dabei eine wesentliche Rolle spielen. Auch für 2024 sind bereits zwei weitere Termine des Fusion-Heurigen geplant.

Im Gewölbe des Nussdorfer Schlosskellers werden im Rahmen einer zeitgenössischen Kunstausstellung, kuratiert vom Wiener Kunstverein „Les Nouveaux Riches“, Kunstwerke von städtischen und ländlichen Künstlern präsentiert. Sie sollen zum Nachdenken über bestehende, vergangene und zukünftige Beziehungen anregen. Auch den kleinen Gästen werden am Sonntag bei einem Workshop des Kinderkunstlabors St. Pölten wundersame Einblicke in die Kunstwelt eröffnet. Unterhaltung wird ihnen ebenso beim Kinderschminken und am örtlichen Spielplatz im schattigen Garten des Schlosskellers geboten.

Vielfältig und spannend geht es auch bei der „Suppenperformance“ zu: Eine im Traisental verwurzelte Studierende am Institut für Kunst und Gestaltung an der TU Wien, Savannah Mapalagama, kreiert ein noch nie dagewesenes „Essenschöpfen“, denn „durchs Essen kommen d‘Leut zam“. Passend dazu bereichert die New Design University St. Pölten das Festprogramm mit einem Einblick in das „Speed-Dating mit der Heurigenjause“. Dabei werden sich Lehrende und Studierende des Lehrgangs Food & Design intensiv mit dem Wesen des Heurigen auseinandersetzen. Denn auch an der Heurigenjause geht die Zeit nicht spurlos vorbei.

Verkosten kann man die spannende Heurigen-Kulinarik natürlich direkt vor Ort. Vom Rucola-Wrap über Blunzen-Carpaccio und Mezze Penne bis hin zu „Spargel trifft Erdbeere“-Bowl erwarten die Besucher viele köstliche Überraschungen. Aber auch Traditionelles wie Feuerflecken, Bratl-Semmel und Speckbrot fusionieren sich gerne am Gaumen mit den Weinen der lokalen Winzer. Apropos Wein: Ein Weinstammtisch gibt an beiden Tagen Einblicke in die Welt der Traisentaler Weine, die durch ihre puristische Eleganz und mineralische Note bestechen.

Podcast und musikalische Highlights

Außerdem kann man beim beliebten Live-Podcast „Kunst und Klischee“ einem Gespräch mit der gebürtigen Mostviertler Künstlerin Coco Wasabi lauschen, die von ihrer Beziehung zu Stadt und Land erzählt. Im Rahmen des Podcasts wird Coco Wasabi auch ein spezielles Kunstwerk präsentieren – den Fusion-Heurigenkranz. Neben dem Podcast gibt es viel Musik zu hören: Eine feine „gemischte Platte“ mit DJ Lichtfels, Frau B und Muzikfranz wird täglich vom St. Pöltner Kunst- und Kulturverein „Lames“ serviert – am Sonntag in Form eines DJ-Frühschoppens. Beide Abende lassen sich ideal am Lagerfeuer bei Live-Musik mit Alpha Romeo (Samstag) und Belle Fin (Sonntag) ausklingen.

Bei freiem Eintritt ist der Fusion-Heurige am Samstag von 15 bis 2 Uhr und am Sonntag von 10 bis 21 Uhr geöffnet. An beiden Tagen steht ein kostenloser Shuttle-Bus zwischen dem Bahnhof Tullnerfeld und Nussdorf zur Verfügung.

Teilnehmende Winzer und Heurigenbetriebe: Winzerhof Markus Müller, Weingut & Heuriger Marchsteiner, Winzerhaus & Heuriger Johann Schöller, Winzerhof & Heuriger Familie Erber, Weinkultur Viktoria Preiß, Weingut Matthias Getzinger, Winzer Siegfried Resch, Weingut Wolfgang Müllner, Weingut Herzinger, Weingut Verena Dockner, Winzerhof Strasser, Big Boy’s Barbecue Matthias Hutterer.

Teilnehmende Künstler (Kunstausstellung): Viktoria Morgenstern, Gert Reisinger, Anny Wass, Kristina Deska-Nikolic, Karin Frank, Vanessa und Daniel Mazanik sowie Florian Nährer.