Traisentaler Weinherbst ist eröffnet

Weinverkostungen, Tage der offenen Kellertüren, Sturmtage und Weintaufen: Der Weinherbst wird in NÖ, und besonders im Traisental, auf vielfältige und gesellige Art gefeiert. Die erfolgreiche Tradition der Traisentaler Weinherbsteröffnungen – die jedes Jahr in einer anderen Gemeinde stattfinden, wurde am vergangenen Samstag gemeinsam mit der Segnung und offiziellen Eröffnung des St. Andräer Steges und des Rad-Rastplatzes, der jetzt „Platz der Vielfalt“ heißt, fortgesetzt.

Es gibt viele Anlässe den Wein zu feiern, einer der schönsten ist zweifellos der Weinherbst. Wenn die Trauben reif sind und die Blätter sich bunt verfärben, schmeckt der Wein, draußen in der milden Herbstsonne genossen, gleich nochmals besser; eine gute Zeit um die Winzer und ihre Weine kennenzulernen, einen Einblick in das Handwerk des Weinkelterns zu bekommen und über den gerade entstehenden, neuen Jahrgang zu philosophieren.

Die für 16 Uhr angekündigte Eröffnung mit den Traisental-Schrammeln, einem Konzert der Stadtkapelle Herzogenburg und einem Auftritt der „Los Banderos Rock & Roll“ verzögerte sich etwas, aber eine Stunde später war es soweit: Moderator Michael Simon begrüßte die Gäste, der neue Stadtpfarrer Stephanus Rützler segnete den Wein, den Steg und den Rad-Rastplatz – und schon etwas später wurde auf die gelungene Veranstaltung angestoßen. Mit dabei waren Nationalratsabgeordneter Johann Höfinger, Landtagsabgeordneter Martin Antauer, die Bürgermeister Christoph Artner (Herzogenburg), Karin Gorenzel (Wölbling), Herbert Ramler (Statzendorf), Herbert Pfeffer (Traismauer), Alois Vogl (Kapelln) und Günter Schaubach aus Pyhra sowie Susanne Zoder vom Mostviertel-Tourismus. Nicht fehlen durfte auch der Ehrenobmann vom Weinland Traisental, Walter Pernikl.