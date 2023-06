Energiegemeinschaft in Traismauer

Seit der Novelle des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes im Jahr 2017 ist es möglich, neben gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen auch Energiegemeinschaften (kurz: EEG) zu bilden. In den vergangenen Jahren hat es in NÖ schon zahlreiche Gründungen von derartigen Gemeinschaften gegeben. Nun wurde auch in Traismauer ein solcher Schritt vollzogen und die Energiegemeinschaft „EnergieZone Traismauer“ aus der Taufe gehoben.

„Die Mitglieder der Energiegemeinschaft können den innerhalb der Gemeinschaft aus erneuerbarer Energie erzeugten Strom beziehen beziehungsweise den Überschuss aus ihrer Produktion an die anderen Mitglieder abgeben. Für den so generierten Energiefluss verrechnet der Netzbetreiber eine reduzierte Netznutzungsgebühr“, erläutert Gründungsobmann und Wirtschaftsstadtrat Rudolf Hofmann.

Die EEG „EnergieZone Traismauer“ sei auch deshalb gegründet worden, um den Wirtschaftsstandort zu stärken und um sich vor stark schwankenden Energiepreisen abzusichern. Die Teilnehmer sollten im ersten Schritt die Wirtschaft und die Landwirtschaft mit Obst- und Weinbau sein. Die Energie verbleibt innerhalb der Region und dadurch werden auch die Hochspannungsnetze entlastet. „Die Mitgliedschaft in unserer Energiegemeinschaft ermöglicht es auch Bürgern, die keine eigene Photovoltaik-Anlage haben, regional produzierten Sonnenstrom zu nutzen“, ergänzt Obmann-Stellvertreter Gotthard Klaus.

Weiters: „Mit innovativer Kopplung einzelner Sektoren, kombiniert mit Speichermedien für Strom, Wärme und Kälte, haben wir uns zum Ziel gesetzt, die regionalen Energiepotenziale optimal und intelligent auszunutzen.“

Anreiz für Betriebe und Jungunternehmer

Mit der leistbaren Energie soll auch ein Standortvorteil für Betriebsansiedlungen in Traismauer geschaffen werden. „Vielleicht gelingt es uns damit, auch den einen oder anderen Leerstand in der Stadt wieder mit Geschäften zu füllen, indem wir Jungunternehmern Starthilfe in Form von Gratisenergie geben“, so Rudolf Hofmann. In einem zweiten Schritt sollen auch private Haushalte in die EnergieZone eingebunden werden, um mögliche Energieüberschüsse aus privaten Anlagen als auch regionale Wasserkraft für alle Teilnehmer nutzbar zu machen.

„Wir möchten das Wir-Gefühl in der Stadt und der Region steigern. Wir wollen unsere Wasserkraft an unseren Mühlbächen und den erzeugten Strom von unseren privaten Photovoltaik-Anlagen optimal für unsere Wirtschaft nützen. Mit Aktionen wie ,Mit Watt zum Rabatt' möchten wir die Händler und Geschäftsleute enger mit den Kunden verbinden, indem wir eine duale Geschäftsverbindung erzeugen“, erklärt Hofmann zu den Zielsetzungen der neuen Energiegemeinschaft. Abschließend: „Damit hat am Ende des Prozesses auch der, der bisher ,nur' Kunde war, ein monetäres Interesse an einer prosperierenden Einkaufsstadt. Auch so glauben wir, Betriebsansiedlungen fördern zu können. Mein Ziel ist, die EnergieZone zu einem ganz elementaren Teil in unserem jüngst gestarteten Stadtmarketingprojekt zu machen.“

Nach der Vereinsgründung und Konstituierung des Vorstands erfolgen die nächsten Schritte wie beispielsweise die Schaffung der notwendigen Strukturen und die Aufnahme von Mitgliedern in die Energiegemeinschaft.