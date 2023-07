Herzogenburg erhält einen neuen Kindergarten

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einen weitreichenden Grundsatzbeschluss gefasst. Hintergrund ist die sogenannte „NÖ Kindergartenoffensive“, der zufolge allen Kindern ab zwei Jahren der Kindergartenbesuch ermöglicht werden soll. In der Stiftsstadt stößt man an die Grenzen, was die bestehenden Gebäude anbelangt. Einstimmig beschlossen die Mandatare, dass in der Dr.-Karl-Renner-Gasse ein neues Gebäude errichtet wird, in dem acht Gruppen untergebracht werden können. Das derzeitige Gebäude wird abgerissen, der Reinischteich wird zugeschüttet, um Platz für den Neubau zu erhalten.

Bildungsstadtrat Franz Gerstbauer von den Grünen betonte, dass die Entscheidung grundsätzlich richtig sei: „Der Standort ist sehr vernünftig, die Zentrumsnähe spricht dafür, für den Garten gibt es auch einen Altbestand von Bäumen.“

Den Verlust des Reinischteichs könne er verschmerzen: „Er hat keine ökologische Funktion.“ Auch Stadtrat Martin Hinteregger, damals noch FPÖ, nunmehr parteifrei, bezeichnete den Beschluss als positiv: „Beruf und Familie können dadurch besser vereinbart werden.“ ÖVP-Stadtrat Peter Schwed wies darauf hin, dass eine Sanierung des bestehenden Gebäudes unmöglich sei und erinnerte sich ein wenig wehmütig: „Vor über 50 Jahren bin ich in dieses Gebäude gegangen.“

Der neue Kindergarten biete jedenfalls die Chance, „dass mehr Bildung entsteht“.

SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner bedankte sich abschließend bei den Mandatarinnen und Mandataren für die Einstimmigkeit: „Das ist ein klares Zeichen.“

Einen Zeithorizont für die Errichtung des Kindergartens gibt es derzeit noch nicht. Fest steht, dass während der Bauarbeiten das Kulturzentrum Reitherhaus als Ersatzquartier fungieren wird.

Für den Fischereiverein „Petri Heil“, der am Reinischteich das beliebte Kinderfischen abgehalten hat, ist der Verlust des kleinen Gewässers verkraftbar, zumal er dessen Betreuung bereits vor einiger Zeit wieder in die Hände der Stadtgemeinde übergeben hat.