Kindergarten Großrust wird erweitert

Zuzugsgemeinde plus NÖ Kinderbetreuungsoffensive: Der Kindergarten in Großrust platzt aus allen Nähten, weshalb bereits eine provisorische fünfte Gruppe genehmigt worden ist. Nach einer neuerlichen Bedarfserhebung steht fest: Aus dem Provisorium wird eine fixe Einrichtung, außerdem schrammt man nur haarscharf an einer sechsten Gruppe vorbei. Der Gemeinderat hat deshalb Nägel mit Köpfen gemacht und einstimmig einen Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Kindergartens mit Platz für eine fünfte und sechste Gruppe gefasst.

Abseits dieses Grundsatzbeschlusses herrschte wenig Einigkeit. Die ÖVP vergab die Architektenleistungen an den Herzogenburger Architekten Josef Ruhm, der schon beim Bau des bestehenden Kindergartens Regie geführt hatte. Kosten: 84.700 Euro. Die Baukosten werden mit 1,15 Millionen Euro beziffert, 47 Prozent davon sind förderbar.

Kritik kam von der Bürgerliste „Wir“: Geschäftsführender Gemeinderat Franz Schalhas forderte eine nochmalige Ausschreibung und wandte sich insbesondere gegen den Architekten: „Dieser Mann ist für unsere Gemeinde nicht mehr tragbar.“ Er lieferte auch gleich den Grund: „Bei ihm verteuern sich die Projekte immer massiv, Höhepunkt war das Musikzentrum Fladnitztal, das sich von ursprünglich drei Millionen auf 6,8 Millionen Euro verteuert hat.“ Man rede im Endeffekt auch bei der Erweiterung des Kindergartens von zwei Millionen Euro. „Das ist eine These“, widersprach geschäftsführender Gemeinderat Jürgen Huber von der ÖVP. „Nein, ist es nicht, vermutlich müssen wir sogar mit 2,5 Millionen Euro kalkulieren“, konterte Wir-Gemeinderat Michael Speiser.

Eine ganz andere Lösung schlug die SPÖ vor. Bohrungen unter dem bestehenden Gebäude haben aufgezeigt, dass sich darunter ein mit Wasser gefüllter Stollen befindet. „Das wird das Leben beim Bauen sicher nicht erleichtern“, weiß ÖVP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart. Bis man um die Beschaffung des Untergrunds genau Bescheid weiß und bis man annähernd zu einer Kostenwahrheit kommt, brachte SPÖ-Gemeinderat Josef Thoma eine Übergangslösung in Form von Containern ins Spiel. Thoma habe sich darüber in anderen Gemeinden informiert, wo dieses Modell komplikationslos funktioniere. Kostenpunkt für acht Container (inklusive Küche): 99.000 Euro. Dagegen wandte sich geschäftsführender Gemeinderat Siegfried Binder (ÖVP), der Vorsitzende des Kindergartenausschusses: „Bei sechs Gruppen ist ein Multifunktionsraum erforderlich, er wäre bei der Containerlösung nicht möglich.“

Die ÖVP-Mandatare stimmten für den ursprünglichen Antrag, geschäftsführender Gemeinderat Franz Schalhas und Gemeinderat Rudolf Schweitzer („Wir“) sowie die Gemeinderäte Josef Thoma und Martin Hössinger (beide SPÖ) dagegen. Die Gemeinderäte Michael Speiser und Marcus Ruhrhofer (beide „Wir“) enthielten sich der Stimme.

Architekt Josef Ruhm will indessen die Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen: „Ich lebe von der Qualität, die wir liefern. Bei allen Projekten werden die Auftraggeber laufend informiert, auch über die Kosten. Es wird nichts verborgen.“ Die Aussagen von Franz Schalhas würden seinen Ruf schädigen: „Das lasse ich mir ganz sicher nicht gefallen. Es müsste sich viel mehr mit der Thematik befassen, doch Desinteresse und Stimmungsmache führen dann zu solchen Feststellungen. Das ist ein Witz!“