„Burenwurst und Kaviar“: Traismaurer Theater vom Allerfeinsten

Zur Premiere von „Burenwurst und Kaviar“, eine Boulevardkomödie in drei Akten von Beate Irmisch, fanden sich zahlreiche Besucher in der Städtischen Turnhalle in Traismauer ein. Bereits zum 19. Mal hat sich die Theatergruppe in den Dienst der guten Sache gestellt und unter der Leitung des Regisseurs Leopold Schreiblehner ein Theaterstück zugunsten des Samariterbundes Traismauer einstudiert.

ASBÖ-Landespräsident Hannes Sauer begrüßte in Vertretung des erkrankten Intendanten Bürgermeister Herbert Pfeffer zahlreiche Ehrengäste zur Premiere, darunter die Bundesräte Eva Prischl und Florian Krumböck, Kommerzialrat Dieter Lutz, die Bürgermeister Georg Djundja (Oberndorf bei Salzburg) und Marion Török (Zwentendorf), den Traismaurer ASBÖ-Stützpunktleiter Jürgen Heinrich und Alt-Vizebürgermeister Walter Kirchner.

Ein besonderer Dank wurde den Sponsoren und der Stadtgemeinde Traismauer ausgesprochen, die den Veranstalter mit Räumlichkeiten und Sachgegenständen unterstützt haben. Als Laiendarsteller haben sich auch der Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Herzogenburg, Michael Prunbauer, und der ehemalige ASBÖ-Gruppenobmann und nunmehrige Herzogenburger Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold in den Dienst der guten Sache gestellt. Auch am kommenden Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) werden noch drei Aufführungen zum Besten gegeben.

