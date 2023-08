Kids-Camp beim ASV Statzendorf

52 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren haben am 1. Kids-Camp in Statzendorf in der Fladnitztalarena teilgenommen. Die Kinder kamen aus den Gemeinden Statzendorf, Wölbling, Obritzberg-Rust, Inzersdorf-Getzersdorf und Nussdorf. Großteils waren die Kinder bereits bei einem Verein gemeldet, aber es hat auch einige Neuanfänger gegeben. Trainiert wurden die Kinder ausschließlich von den ehrenamtlichen Nachwuchstrainern des ASVs Statzendorf, die nicht nur selbst im Erwachsenenbereich des ASVs spielen, sondern auch über das gesamte Jahr mehrfach mit den Kids in Statzendorf am Platz stehen. Die Trainingstage starteten mit einer bis zu zweistündigen Übungseinheit. Das Mittagessen wurde von der Gasthoffamilie Plank aus Ambach gekocht. Zusätzlich gab es natürlich köstliche Mehlspeisen von den Eltern der Kinder. Am Nachmittag standen der Spaß und die Fußballtechniken im Vordergrund. Die Teambuildingmaßnahmen kamen ebenfalls nicht zu kurz. Der Grundgedanke für dieses Fußballcamp war definitiv, den Kindern das Vereinsleben näherzubringen und die erfolgreiche Weiterentwicklung der Kids.

Nachwuchsleiter Moritz Schaffer: „Ich bin wirklich sehr dankbar! Es war eine spannende und lustige Woche für uns alle. Die Kids haben alles gegeben. Besonders bedanken möchte ich mich auch nochmal bei meinem Trainerteam, ohne ihm wäre es nicht möglich gewesen!“