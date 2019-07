Am Samstag kurz vor 8 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in Gutenbrunn, einer Katastralgemeinde von Herzogenburg im Bezirk St. Pölten-Land, zu einer Tragödie.

Zwei Kleinkinder, ein Jahr beziehungsweise vier Jahre jung, befanden sich im Kinderzimmer.

Das Fenster des Zimmers, das in 90 Zentimeter Höhe beginnt, war zum Durchlüften geöffnet. Plötzlich hörte die Mutter, die das Kinderzimmer nur kurz verlassen hatte, gellende Schreie ihrer vierjährigen Tochter.

Die 31-Jährige eilte zurück und sah sofort, dass der zuvor eingeklemmte Fliegengitterrahmen des Fensters fehlte. Die einjährige Tochter war aus dem 3,9 Meter hohen Fenster in die Tiefe gestürzt.

Die Mutter setzte sofort die Rettungskette in Gang, eine Notärztin versorgte das verletzte Kleinkind medizinisch. Es war nach dem Sturz bei Bewusstsein und erbrach mehrere Male.

Das Mädchen wurde von der Notärztin in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit Verletzungen unbekannten Grades mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ in das SMZ Ost nach Wien geflogen.