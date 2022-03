Mitgliederversammlung: Wehr hofft auf das Fest

Kurz und prägnant verlief die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gutenbrunn in ihrem prächtigen Haus.

Nach der Begrüßung durch Kommandant Martin Schneider und dem positiven Kassenbericht gab es die Beschlussfassung über den Voranschlag für das Jahr 2022, der einstimmig angenommen wurde. So werden für die Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge, sowie für die Anschaffung von Helmtaschenlampen, Feuerwehrhelme, Schutzjacken, Überhosen, Einsatzhandschuhe, Uniformen für Feuerwehrjugend, Einsatzstiefel, Schutzmasken und Infektionsmittel sowie die Renovierung der alten WC-Anlagen insgesamt 10.737 Euro auf die Silberhelme zukommen. Nicht berücksichtigt ist dabei die Kreditrate für das Hilfeleistungslöschfahrzeug 2 in der Höhe von 5.000 Euro.

Auftakt mit dem Steckerlfischessen

Nach kurzen Berichten der Sachbearbeiter erfolgte der Rückblick des Kommandanten, der für die gute Zusammenarbeit in der momentan sehr schweren Zeit fast ohne Veranstaltungen dankte. Es gab nur das Steckerlfischessen im August und den Wandertag im Oktober und daher gab es auch fast keine Einnahmen. Für heuer könnte es wieder besser aussehen: So sind schon das Steckerlfischessen Ende Juli, der zweite Gutenbrunner Kuppelcup und das große Oktoberfest geplant, das von 9. bis 11. September über die Bühne gehen und etwas Geld in die Feuerwehrkassa spülen soll.

Bürgermeister Christoph Artner betonte, dass es nach rund zwei Jahren „arbeiten und anschließend gleich nach Hause gehen“ die Gemeinschaft wieder in den Vordergrund rückt – und bedankte sich im Namen der Gemeinde, dass das Feuerwehrwesen trotz der schweren Zeit reibungslos funktioniert hat.

