ASV Statzendorf lud zum Sportlerfest ein

Der ASV Statzendorf Sturm 40 lud auch heuer wieder zum Sportlerfest in die Fladnitztal Arena ein. Obmann Herbert Stöger freute sich über das Kommen von vielen Gästen an den beiden Tagen. Unter ihnen befanden sich Bürgermeister Herbert Ramler (ÖVP), Vizebürgermeister Franz Siedler, Obritzberg-Rusts Bürgermeisterin Daniela Engelhart (ÖVP) sowie viele Gemeinderäte und Wirtschaftstreibende. Am Samstag gab es ein Highlight — und zwar eine neue Location. Die Spieler des ASVs hatten sich zusammengetan und einen Sunset-Floor ins Leben gerufen. Bei diesem Sunset-Floor wurde den Gästen verschiedene Spritzer-Variationen und Longdrinks angeboten. Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ LukeH. Auch in der Arena selbst herrschte beste Stimmung, zu Klängen der Musikgruppe „Highlife“ konnte man das Tanzbein schwingen. Sportlicher Höhepunkt war das erste Meisterschafts-Heimspiel in der Gebietsliga West, der ASV und die Gäste aus Oed/Zeillern trennten sich 1:1.

Der Sonntag startete mit einer Feldmesse, die Propst Petrus Stockinger zelebrierte. Anschließend spielte der Musikverein Hain unter Kapellmeister Erich Engelhart zum Frühschoppen auf. Abschließend bedankte sich der komplette ASV-Vorstand bei allen Helfern, Sponsoren und Gästen sowie für die vielen guten Mehlspeisen, die gespendet worden waren.