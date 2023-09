Hausmesse in Obritzberg

Nach neun Jahren war es wieder so weit, das Obritzberger Unternehmen Pamberger Landmaschinentechnik veranstaltete seine zweitägige Hausmesse. Dabei waren New Holland, aber auch diverse Partner wie Amazone, Honey Bee oder Geringhoff vertreten. Der Ansturm und die Stimmung waren großartig. Besonderes Highlight war die Präsentation des neuen T 7.300 Genesis von New Holland. Fürs kulinarische Wohl sorgte die Landjugend Rust mit Bratwürsteln und Kotelettsemmeln. Am Freigelände zeigten große und kleine Besucherinnen und Besucher besonderes Interesse an den GPS-Spurführungssystemen.

Die Mitarbeitenden trugen zum Gelingen der zweitägigen Veranstaltung erheblich bei, wofür sich Juniorchef Franz-Peter Pamberger extra bedankte. Foto: Thomas Heumesser