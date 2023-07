Kapellner ÖVP lud zum Grillfest

Am vergangenen Freitag lud die ÖVP Kapelln zum Grillfest am Generationenplatzl. Seit über 20 Jahren findet im ehemaligen Gasthausgarten einmal jährlich dieses Fest statt, 2012 wurde der Platz im Rahmen des Landjugendmarathons renoviert. Bürgermeister Alois Vogl und Vizebürgermeister Franz Rödl boten gemeinsam mit den ÖVP-Gemeinderäten neben köstlichen Koteletts und Grillwürsteln auch verschiedene Getränke und Mehlspeisen an. Landtagsabgeordnete Doris Schmidl brachte für alle Gäste eine Portion Eis mit.