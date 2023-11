Klaus Peter Badegruber las in Inzersdorfer Mehrzweckhalle

Drei Mal las der in Gemeinlebarn beiheimatete Autor Klaus Peter Badegruber in den vergangenen Tagen aus seinem Roman „Die Fesseln der Heimat“, in Traismauer, in Sitzenberg-Reidling – und wer es dort versäumt hat, hatte in der Mehrzweckhalle Inzersdorf noch einmal Gelegenheit dazu. Großes Interesse herrschte über den launigen Streifzug durch die 50er-, 60er- und 70er-Jahre über Sex, Drugs und Rock'n Roll. Die Stühle waren bis auf den letzten Platz besetzt – und die Besucher lauschten, was Badegruber über einen Zeitzeugen erzählte, der der Armut der Heimat entfloh und ein Wirtschaftsflüchtling wurde.

Klaus Badegruber wurde 1958 in Wels geboren, das Schicksal schickte ihn nach Kärnten, ins Rheinland, nach Hessen, in den Ruhrpott und nach Wien. Erst 1987 fand er in NÖ einen festen Ankerplatz, von dem aus er die Welt erkundet.

Unter den Besuchern der Lesung in Inzersdorf, die musikalisch mit dem Pippi-Langstrumpf-Lied eröffnet wurde, die der Autor auf der Tuba und seine Gattin Ute auf der Trompete spielten, sah man auch geschäftsführenden Gemeinderat Josef Kimmeswenger, Maria-Luise Koch, Sylvia und Christian Müller, Christine Sieberer, Maria und Anton Kittel sowie Bettina Kittel-Völkl.