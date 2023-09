Rittersfelder Schrebergärtner luden zum Sturmheurigen

Zu einem Sturmheurigen lud der Schrebergartenverein Rittersfeld in und um das Vereinshaus in der Schrebergartenanlage ein. Bei hochsommerlichen Witterungsbedingungen konnten die Festorganisatoren zahlreiche Gäste, unter ihnen auch mehrere Traismaurer Gemeinde- und Vereinsvertreter, begrüßen. Das kulinarische Angebot mit frischem Sturm und Steckerlfischen – die es heuer erstmals gab – sowie die gemütliche Atmosphäre luden zum Verweilen bei den Schrebergärtnern ein. Der Reinerlös der Veranstaltung wird für die Erhaltung des Vereinshauses, der diversen Wege in der Schrebergartenanlage als auch für die Anschaffung von Gerätschaften verwendet.