Traismaurer Sommerkino war voller Erfolg

Die „Jungen Generation Traismauer“ (kurz: JG) hat auch heuer zu einem Sommerkinoabend für alle Altersgruppen in das Schloss Traismauer geladen. Weil die Wetterprognosen einen wechselhaften Abend vorhersagten, wurde die Veranstaltung vorsorglich vom Schlossinnenhof in den Festsaal verlegt. JG- Vorsitzender Gemeinderat David Brandl konnte zum Sommerkinoabend auch Stadträtin Christa Kernstock, Gemeinderat Alexander Mucha und Bezirksfeuerwehrjuristen Norbert Brandl unter den Besuchern begrüßen. Gezeigt wurde der Film „Rotzbub - Der Deix-Film“, eine österreichische Komödie für Jung und Alt. Der Film basiert auf dem Figurenkosmos des Karikaturisten Manfred Deix und spiegelt überspitzt österreichische Alltagswelten wider. Der Film kam beim Publikum sehr gut an und bot kurzweilige Unterhaltung. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte die JG mit Getränken und Popcorn.