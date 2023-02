Kinderschutz: Spende für „Möwe“-Workshop in Kapelln

Am vergangenen Mittwoch konnte Obmann-Stellvertreterin Helga Huber vom Gremium Direktvertriebe einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro für einen „Möwe“-Präventions-Workshop an der Volksschule Kapelln übergeben.

Mit dem Motto „Mobil.modern.menschlich“ unterstützt das Gremium Direktvertrieb nach einer Idee von Obmann Herbert Lackner durch Sammeln und Weitergeben von Spenden das Kinderschutzprogramm der „Möwe St. Pölten“. Dadurch wurden in den vergangenen Jahren über 100.000 Euro übergeben.

Bereits 52 Mal konnte mit diesen Spenden ein derartiger Workshop an Volksschulen übergeben werden, betonte Huber und dankte dem Singkreis Kapelln und Elisabeth Pfeiffer für deren großzügigen Spenden.

„Es herrscht immer wieder Bedarf“

Volksschuldirektorin Edith Jagodic bedankte sich für die wertvolle Unterstützung: „Auch wenn es vor einigen Jahren bereits einen Workshop an der Schule gab, ist immer wieder Bedarf.“

Michael Gaudriot von der „Möwe“, der als Psychotherapeut den Workshop leiten wird und bei der Spendenübergabe zu Gast war, ergänzte: „Die Aufklärung von Eltern, Pädagogen und Kindern ist gerade jetzt so wichtig und bedeutet insgesamt eine große Unterstützung für alle.“

Vizebürgermeister Franz Rödl zeigte sich seitens der Gemeinde erfreut über diese menschliche Aktion.

Helga Huber bekräftigte zum Abschluss die Spendenaktion: „Wir vom Gremium Direktvertrieb NÖ freuen uns immer wieder, dass wir helfen können und sagen ein Dankeschön an alle Menschen, die dieses großartige Projekt unterstützen.“

