„Kann Spuren von Erdnüssen enthalten“ - dieser Hinweis ist für einige Menschen lebensnotwendig. Schön die geringsten Spuren der Hülsenfrucht können für Allergiker tödlich sein. In der Gutschermühle wurden deshalb bisher nur Müsliriegel ohne Erdnüsse produziert.

Alex Erber Die Region der Unternehmer

Bald ist alles anders: Ab 2020 werden auch Riegel mit Erdnüssen produziert.

Und zwar in einem neuen Gebäude, das samt Innenleben 15 Millionen Euro kostet und nach 14 Monaten Bauzeit fertiggestellt sein soll.

Warum diese Investition jetzt schon finanziell abgesichert ist, wie viele Jobs geschaffen werden und was Geschäftsführer Heinrich Prokop dazu sagt, lest ihr exklusiv in der aktuellen Printausgabe der NÖN.