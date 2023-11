Eierwürfe auf Herzogenburger Häuser

Manche Jugendliche finden sie offenbar witzig, aber die meisten Erwachsenen können nicht darüber lachen: Gemeint sind die sogenannten Halloween-Scherze, von denen es auch heuer wieder einige gab. Das Eckhaus Schimitschek-Gasse/Roseggerring ist mit Eiern beworfen worden, sodass über der Eingangstür und an der Mauer zur Straßenseite die gelbe Soße herablief, die gar nicht so leicht wieder zur entfernen ist. Von Eierwürfen betroffen waren auch einige Häuser in der Kölblinggasse. Außerdem wurden Zierkürbisse, die vor Haustüren aufgestellt waren, mitgenommen und etwas weiter entfernt dann auf die Straße geschmissen. Am Friedhof musizierte man bei Einbruch der Dunkelheit mit Blasinstrumenten – und zahlreiche Blumenarrangements, die Herzogenburger schon am Tag vor Allerheiligen auf die Gräber gestellt hatten, wurden zerstört oder einfach mitgenommen. Bei der Polizeiinspektion ist in mehreren Fällen Anzeige erstattet worden, doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig: Zeugen gibt es nicht.