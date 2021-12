Region Herzogenburg: Die Geschäfte wollen aufholen

Die Betriebe müssen am 13. Dezember wieder aufsperren, es gehe darum, für viele die umsatzstärkste Zeit zumindest teilweise zu retten, hatte Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Mario Burger gewarnt. Am Montag war der Tag nun gekommen und die Geschäfte und Dienstleister standen für viele in Stadt und Bezirk wieder offen.

Katharina Angerer, Inhaberin des Trachtenmodegeschäftes „TrachtenLiebe“ in Herzogenburg, freute sich natürlich, dass sie wieder aufsperren durfte: „Wir sind voll motiviert. Das Weihnachtsgeschäft kann allerdings nicht mehr gerettet werden – und wenn, dann nur zu einem minimalen Teil. Neue Trends gibt es eigentlich nicht, nach wie vor ist das Dirndl der Renner – und viele Menschen warten darauf, dass man es bei einer Veranstaltung wieder ausführen kann. Sehr beliebt zurzeit ist auch ein neues Accessoir: kleine, handgefertigte Handytaschen aus Leder für alle Handys.“

19. Dezember hilft eher Einkaufszentren

„Der Lockdown ist viel zu spät gemacht worden – und auch die Wiederöffnung ist viel zu spät für den heimischen Handel gekommen. Den Verlust des Weihnachtsgeschäftes kann man nicht mehr aufholen, auch wenn jetzt am kommenden Sonntag geöffnet ist. Vielleicht kann man in den großen Einkaufszentren kompensieren, bei uns aber nicht“, betont Evelyne Moser-Bruckner, Obfrau der Herzogenburger Interessensgemeinschaft der Wirtschaft.

Weil sie sehr treue Kunden hat, denkt Inge Mölzer, Inhaberin „Schuh & Papier Inge“ in Traismauer, dass der Geschäftsgang bis Weihnachten zufriedenstellend sein kann. „In erster Linie sind wir sehr froh, dass wir unser Geschäft wieder Aufsperren durften. Die Erwartungen für das diesjährige Weihnachtsgeschäft sind allgemein gesprochen gedämpfter Natur. Wir werden auch am Sonntag, 19. Dezember, das Geschäft öffnen. Der vorjährige Trend bei Geschenken, dass vorwiegend „Ganzjahresartikel“ gekauft werden, werde sich auch heuer fortsetzen.

Spitzentitel haben sich bei den treuen Kunden der St. Pöltner Buchhandlung Schubert, die auch im Lockdown Click & Collect genutzt haben, nicht herauskristallisiert. Aber Eigentümerin Susanne Sandler ist überzeugt: „Das restliche Weihnachtsgeschäft wird gut werden, sprich herausfordernd.“ Sie kann sich nicht vorstellen, dass in kleineren Einzelhandelsgeschäften die Ansteckungsgefahr so groß ist, wenn alle Masken tragen.

Sebastian Kurz ist in Buchform gefragt

Bücher zur Pandemie und zu politischen Themen wie Angela Merkel, Sebastian Kurz und Hugo Portisch stark nachgefragt werden in der Buchhandlung Böck. „Das Ladengeschäft müsste aber bis Weihnachten mindestens doppelt so stark wie das Online-Geschäft werden, um mit einem „blauen Auge“ davonzukommen“, erklärt Inhaber Heinz Scharl. Retten könne er das Weihnachtsgeschäft aber nicht, weil rund zehn Adventausstellungen in Schulen und Pfarren abgesagt werden mussten.

Die Öffnung am Sonntag vor Weihnachten wird primär den Einkaufszentren helfen, glaubt Scharl, kaum den Geschäften in den Fußgängerzonen kleiner Städte. Viele werden die Möglichkeit aber nutzen. Georg Antauer von der Firma Hausmann sperrt alle Geschäfte auf, auch jene in Einkaufszentren wie dem Traisenpark. Dort hofft man generell auf viele Geschenke-Einkäufer durch die Ausnahmeregelung.