In Traismauer wurde geklöppelt

Nach dem erfolgreichen Klöppelkongress im Jahr 2021 veranstaltete der Verein für Klöppeln und textile Spitzenkunst in Österreich am vergangenen Samstag zum zweiten Mal ein offenes Straßenklöppeln rund um das Schloss Traismauer. Viele Klöpplerinnen aus Nah und Fern fanden sich ein, um gemeinsam ihrer Leidenschaft dem Herstellen von Klöppelspitze nachzugehen. Kunsthandwerksinteressierte hatten Gelegenheit, dieses alte Handwerk kennenzulernen und auch selbst auszuprobieren. „Es ist mir eine besondere Freude, dass Traismauer nun für Klöpplerinnen ein Ort des Zusammentreffens und gemeinsamen Arbeitens sowie Austausches geworden“, zeigt sich Bürgermeister Herbert Pfeffer glücklich über die Fortsetzung von Klöppelveranstaltungen in der Römerstadt. Im Rahmen des „Ferien-ohne-Langeweile“-Programms gab es auch an diesem Tag einen besonderen Programmpunkt für Kinder. Sie konnten das Klöppeln ausprobieren. Die teilnehmenden Kinder waren begeistert, dass sie sich selbst Armbändchen klöppeln konnten.

Gleichzeitig fand auch der Traismauer Erlebnistag statt, bei dem ein vielseitiges Programm für Groß und Klein geboten wurde. Im Alten Schlosserhaus konnten die Besucherinnen und Besucher beim Nähen von Bildern, Schmieden, Drechseln und Töpfern zusehen. Außerdem gab es einen Römerrundgang, eine Führung durch die Ausstellung „Traismaurer Schätze“, die Römerwerkstatt war geöffnet und die Ausstellung der Schützenscheiben im Hungerturm konnte ebenfalls besucht werden.