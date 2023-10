Hochwasser, Bauen & Co: Einstimmigkeit im Perschlinger Gemeinderat

Ohne Gegenstimmen nahm die Sitzung des Gemeinderates vom vergangenen Freitag einen ruhigen Verlauf. Das örtliche Raumordnungsprogramm wurde mit kleineren Änderungen genauso einstimmig beschlossen wie die Verlängerung der Festgeldveranlagung um weitere drei Monate und die Auftragsvergabe für den Straßenbau in der Alpenblickgasse und den Güterweg in Langmannersdorf an die Firma Haider.

Für das Retentionsbecken in Langmannersdorf wurde die Firma Henninger mit der Planungs-, Ausschreibungs- und Bauausführungsphase beauftragt.

Im Betriebsgebiet Perschling ist für die Firma „Papa Luigi“ ein Vorkaufsrecht und die Bauverpflichtung für ein Objekt, das der Schulung, Büro und Tiefkühltechnik dienen soll, genehmigt worden.

Ein Grundstück in Murstetten wurde aufgrund fehlender Finanzen der Bauwerber von diesen rückgekauft.