Kellerbauer schenkten in Perschling aus .

Elf Kellerbauern boten beim Hauermarkt in der Langmannersdorfer Kellergasse regionale Schmankerl und vorzügliche Weine an. Mit Biergulasch und Spätzle reihte sich ein neuer Kellerbetrieb, der „Biber-Keller“, in das Angebot des Hauermarktes ein.

Neben einem Rummelplatz für Kinder, auf dem Schausteller Johann Stippich ein Kettenkarussell, ein Ringelspiel, eine Hüpfburg und Traktor-Fahrten für Kinder anbot, war die Oldtimer-Präsentation am Sonntag der Höhepunkt des Hauermarktes. Außerdem präsentierte sich im Rahmen der Veranstaltung der 1. St. Pöltner Kraftsportklub Milon auf Einladung des Langmannersdorfer Landwirts Rudolf Buchinger, der als stellvertretender Obmann dem Verein seit vielen Jahren angehört.