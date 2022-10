Bezirk St. Pölten: ÖKB wirbt um Mitglieder

Im Rahmen der diesjährigen Hauptbezirkstagung des ÖKB-Hauptbezirks St. Pölten im Gasthof Kleemann in Markersdorf haben die Bezirksobmänner und der Hauptbezirksobmann über die Geschehnisse im Zeitraum von August 2021 bis August 2022 referiert.

„Neuerlich waren die Aktivitäten im Hauptbezirk durch die Corona-Pandemie geprägt, wobei vor allem in den vergangenen Monaten wieder eine gewisse Normalität eingekehrt ist“, erklärte Hauptbezirksobmann Franz Sandler.

In den vergangenen beiden Jahren musste man sich von zahlreichen verdienten Mitgliedern verabschieden. Der Mitgliederstand beträgt derzeit rund 2.500 nach 2.625 Ende des Jahres 2020. „Im aktuellen Berichtszeitraum ist der Mitgliederstand wieder etwas gesunkenen. Vor allem die Auflösung des Ortsverbandes Großsierning mit rund 60 Mitgliedern hat zu diesem Rückgang geführt“, bedauerte Sandler.

Derzeit sind auch 279 Frauen aktive Mitglieder im Hauptbezirk St. Pölten.

12.800 Euro für das Schwarze Kreuz

Wesentlich erfreulicher sind die verschiedensten Sammlungen. Es konnte eine stattliche Summe an Spenden gesammelt und an mehrere Institutionen übergeben werden, beispielsweise 12.800 Euro an das Schwarze Kreuz.

In den Referaten der Bezirksobmänner und von Viertelspräsident Augustin Hüdl wurde die aktuelle Situation des ÖKB angesprochen und einmal mehr die Mitgliederwerbung thematisiert. Im Wesentlichen soll es mehrere Initiativen geben, um den Bestand des ÖKB zu sichern. Verjüngung der Vorstände, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen sollen dazu beitragen, um neue Mitglieder zu gewinnen.

Der ÖKB-Hauptbezirk St. Pölten besteht aus den Bezirksverbänden Neulengbach, Kirchberg an der Pielach, Herzogenburg und St. Pölten. Bei den Neuwahlen wurde im Vorjahr ein Generationswechsel vollzogen. Hauptbezirksobmann Herbert Kraushofer und sein „junges“ Team haben im abgelaufenen Jahr die erfolgreiche Arbeit ihrer Vorgänger weitergeführt und auch mehrere Initiativen (beispielsweise eine Internetschulung) gestartet, um die 37 Verbände im Hauptbezirk in einzelnen Bereichen zu unterstützen.

