Mit voller Wucht in einen Gartenzaun prallte in der Vorwoche das Auto eines Mannes, der bei dem Crash unverletzt blieb. Während die Feuerwehrleute das Wrack aus dem Garten bargen, wurde das Polizeiaufgebot in der kleinen Ortschaft bei Wölbling immer größer.

Wie sich rasch herausstellte, handelte es sich bei dem Lenker um einen Moldawier, der wegen zahlreicher Einbrüche polizeilich gesucht worden war. Der 30-Jährige wurde an Ort und Stelle verhaftet.