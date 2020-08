Zu einem Einsatz der nicht alltäglichen Art sind am Sonntag-Nachmittag die Freiwilligen Feuerwehren Hausheim-Noppendorf und Unterwölbling alarmiert worden.

In Hausheim war eine junge Katze aus unbekannter Ursache in einen Kanalschacht ohne Deckel gefallen. Kläglich miaute das Tier, um auf sich aufmerksam zu machen. Was schließlich gelang: Knapp nach 14 Uhr erfolgte die Alarmierung für die Silberhelme, die sich sofort auf den Weg machten. Vor Ort konnte man die Katze zwar hören, aber kaum deutlich wahrnehmen. Dennoch gelang es der Feuerwehr, den verängstigten und triefnassen Vierbeiner in kurzer Zeit aus seiner misslichen Lage zu befreien und sicher an die Oberfläche zu hieven.

Dort konnte die Katze den überglücklichen Besitzern körperlich wohlauf übergeben werden.

Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet.