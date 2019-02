Die diesjährige Hegeschau fand am vergangenen Samstag im Gasthof Plank statt.

Die einzelnen Jagdreviere werden in sogenannte Hegeringe zusammengefasst. Im gesamten Bezirk St. Pölten gibt es 18 Hegeringe. Die Hegeringe Herzogenburg, Oberwölbling und Traismauer veranstalten gemeinsam die jährliche Hegeschau. Dieses Jahr war wieder der Hegering Oberwöbling für die Durchführung verantwortlich.

Die Hegeschau ist vom NÖ Jagdgesetz vorgeschrieben. Es werden die Trophäen des vergangenen Jagdjahres von einer Beurteilungskommission überprüft, ebenso die Erfüllung des Abschussplanes. Bei der diesjährigen Hegeschau wurden sehr gute Trophäen vom Reh-, Sikawild vorgelegt.

Als Veranstalter konnte der Hegeringleiter von Oberwölbling, Alois Fraunbaum, Bezirksjägermeister und Hegeringleiter Johannes Schiesser (Traismauer) und Hegeringleiter Altbürgermeister Franz Haslinger (Herzogenburg) sowie mehr als 150 Jägerinnen und Jäger begrüßen.

Die Jagdhornbläsergruppe Oberwölbling unter Hornmeister Thomas Halbartschlager gab der Veranstaltung durch ihre sehr guten jagdmusikalischen Darbietungen den entsprechenden Rahmen.

Anstieg beim Fasan und beim Feldhasen

Im Referat von Bezirksjägermeister Schiesser wurde die Jägerschaft über die Hegeschauergebnisse sowie über andere wichtige Änderungen in der Jagd- und Waffengesetzgebung und die Jagd betreffenden Angelegenheiten informiert. Die Niederwildstrecken sind im Jahr 2018 beim Fasan leicht gestiegen, beim Feldhasen konnte ebenfalls ein leichter Anstieg festgestellt werden. Schiesser: „Die Niederwildhege ist sehr wichtig, damit auch in Zukunft bejagbare Bestände vorhanden sind. Die Hegemaßnahmen sind einerseits die Biotopverbesserung gemeinsam mit der Landwirtschaft, andererseits müssen die Beutegreifer wie Fuchs und Marder bejagt werden. Diese Bejagung hilft nicht nur den jagdbaren Wildarten, sondern auch vielen Singvögeln wie etwa der Feldlerche oder dem Kiebitz.“

Die Bejagung des Schwarzwildes wird auch 2019 ein wichtiges Thema für die Jägerschaft sein. Im Jahr 2018 wurden in den Hegeringen Traismauer, Oberwölbling und Herzogenburg insgesamt 474 Stück Schwarzwild erlegt, das sind um 181 Stück weniger als im Jahr 2017.

Sikawild kommt in den Hegeringen Traismauer und Herzogenburg vor, wobei die Abschüsse leicht zurückgegangen sind.

„Hunde an die Leine“

Bezirksjägermeister Schiesser: „Für die Erhaltung des Lebensraumes für unsere Wildtiere werden auch in den kommenden Jahren große Anstrengungen unternommen werden müssen, damit auch in Zukunft die Jagd nachhaltig ausgeübt werden kann. Mit der Aktion ,Respektiere deine Grenzen‘ sollen auch andere Naturnutzer auf die Bedürfnisse unserer heimischen Wildtiere aufmerksam gemacht werden, gerade jetzt im Frühjahr, wo wieder die Brut- und Setzzeit der Wildtiere beginnt, sind Hunde unbedingt an der Leine zu führen.“