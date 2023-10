Wölblings Musikschuldirektor: „Ich habe noch nie auf die Uhr geschaut“

Anfang Oktober hat Martin Fischer die Nachfolge von Tamara Ofenauer-Haas als Leiter der Musikschule Fladnitztal angetreten und sich in seiner neuen Funktion mittlerweile schon gut eingelebt. Die Musikschule selbst kennt er durch seine langjährige Mitarbeit beziehungsweise Tätigkeit als Pädagoge wie seine Westentasche.

Martin Fischer ist gebürtig aus Ottenschlag. Dort absolvierte er die Volksschule und anschließend die Musik-Hauptschule, die damals als Pilotprojekt geführt wurde. Weiter ging die schulische Laufbahn am Bundesoberstufenrealgymnasium Krems (musikalischer Zweig), nach der Matura schaffte er die Aufnahmeprüfung zum Studium am Konservatorium Wien. Parallel dazu konnte er beim Vorspiel für den 1. Trompeter bei der Militärmusik NÖ überzeugen.

Der erfolgreiche Abschluss seiner Studien in den Fächern Trompete und Instrumentalpädagogik war ein wichtiger Meilenstein für Fischer. Elf Jahre unterrichtete er fortan im Musikschulverband Groß-Gerungs im Waldviertel, entfaltete auch Lehrtätigkeit in Ober-Grafendorf sowie am BORG Krems als auch an der Musikschule Krems. Und natürlich in Wölbling: „Mit dem Sohn des damaligen Kapellmeisters und Musikschuldirektors Dietmar Magnet, Klaus Magnet, habe ich das Gymnasium in Krems besucht. Klaus machte mich aufmerksam, dass in Wölbling jemand gesucht werde. Ich sagte schließlich zu“, erinnert sich Martin Fischer. Nicht nur die Musik, auch die Liebe führte ihn ins Fladnitztal, denn mittlerweile wohnt er mit seiner Familie in Wölbling.

Durch die Leitungsfunktion an der Musikschule Fladnitztal musste Fischer die Verbindung zu Krems aufgeben. Weiterhin unterrichtet er in Ober-Grafendorf. Die Arbeit als Direktor bereitet ihm viel Freude. Das war auch bei seinen Tätigkeiten in der Vergangenheit so: „Ich habe noch nie auf die Uhr geschaut. Wenn ich etwas mache, mache ich es mit Leidenschaft.“

Martin Fischer hat in seiner Trompeten-Laufbahn schon mit Musikern wie Bobby McFerrin, Helmut Lotti, Andy Borg, der Wolfgang-Lindner-Band, Andy Lee Lang, Adi Hirschal oder Richard Österreicher und zahlreichen Big-Bands zusammengearbeitet. Bleibt neben der Musik noch Zeit für weitere Hobbys? „Eigentlich nicht“, sagt der 42-Jährige. Neben seiner Tätigkeit als freischaffender Musiker in verschiedenen Formationen, besucht er allerdings gerne die Heurigen in der Umgebung, außerdem outet sich Fischer als leidenschaftlicher Koch: „Besonders die Grillhendl haben es mir angetan!“