100 Jahre Jubiläum: Volksheim wird wieder eröffnet

In den vergangenen Monaten sind hunderte Stunden an ehrenamtlicher Arbeitsleistung in die Sanierung und in den Umbau des Volksheims geflossen. Neben der Errichtung eines barrierefreien WCs und der Erneuerung der Sanitäranlagen wurde auch der Eingangsbereich komplett neu gestaltet. Rechtzeitig zum 100-jährigen Jubiläum wird nun am Freitag 16. September, ab 16.30 Uhr die Wiedereröffnung gebührend gefeiert. „Freier Eintritt, ein Fass Freibier und Livemusik von den Spotlights warten auf die Festgäste“, erklären Gastronom Franz Dopler und der Vorsitzende des Volksheim-Vereins Franz Leithner.

Von Holzbaracke zu heutigen Ansprüchen

Außerdem wird das 100-jährige Bestehen des Volksheims zelebriert. 1922 wurde der Grundstein gelegt – die Arbeiter-Bewegung errichtete in einem Kraftakt eine einfache Holzbaracke, die für Versammlungen, Weiterbildungen und kulturelle sowie gesellschaftliche Aktivitäten dienen sollte. Nach der Enteignung durch Austrofaschisten und Nationalsozialisten wurde es wieder an den Verein übergeben. Die Erweiterung des Volksheims 1976 gab ihm die heutige Form.

„In den vergangenen zwei Jahre haben wir viel Zeit und Energie in die Modernisierung und Adaptierung gesteckt, damit das Volksheim den heutigen Ansprüchen als Veranstaltungszentrum und Treffpunkt gerecht wird“, berichtet Leithner stolz. Er freut sich, das rundum erneuerte Volksheim am Freitag der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

