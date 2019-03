Der SC Herzogenburg feiert heuer als drittältester Fußballverein Österreichs – nur die Vienna und Rapid Wien sind älter – und als ältester Fußballverein in NÖ sein 120-Jahr-Jubiläum. „Sämtliche Aktivitäten in diesem Jahr wie etwa das Sportfest, das Antnrennen oder Nachwuchsturnier stehen im Zeichen des Geburtstags“, erklärt Obmann Kurt Schirmer.

Der Klub hat seine Kantine und Lotto-Annahmestelle am Sportplatz umgestaltet und lädt zur Eröffnung am Mittwoch, 20. März, ein. Geöffnet ist Mittwoch bis Freitag von 15.30 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr.

Weiter geht es mit einem Preisschnapsen am Freitag, 29. März, ab 18 Uhr.

Außerdem wird bereits jetzt für den SC-Flohmarkt gesammelt, der am Samstag 6. April, von 9 bis 11.30 Uhr am Sportplatz stattfindet. Man kann die Spenden – Kleider, Schuhe, E-Geräte, Bücher, Schalllatten, CDs – funktionsfähig beziehungsweise rein am Sportplatz abgeben oder Theo Schönbichler, 02782/83186, beziehungsweise auch Kurt Schirmer, 0664/8558802, wegen Abholung anrufen.

Bausteinaktion mit 120 Preisen

Zum Jubiläum soll eine riesige Bausteinaktion mit der Verlosung von 120 Preisen stattfinden. Der Termin wird erst festgelegt. Die Verlosung erfolgt voraussichtlich beim letzten Meisterschaftsspiel der Saison am Freitag, 14. Juni, gegen Ybbs.

Wie Obmann Schirmer mitteilt, ist auch geplant, mit Vertretern von Herzogenburger Vereinen und Körperschaften den früher so beliebten „Super-Zehnkampf“ wieder aufleben zu lassen.

Die Vorbereitungen für ein großes Jubiläumsspiel im Sommer laufen ebenfalls bereits auf Hochtouren.