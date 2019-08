Mehr als doppelt so viele Kinder als in den vergangenen Jahren nahmen heuer am Kinderpreisfischen am Reinischteich beim Städtischen Kindergarten teil. Vielleicht lag es auch daran, dass der schon seit Jahren Termin vom letzten Augustsonntag-Vormittag auf den Freitag-Nachmittag davor verlegt wurde, da die Kinder halt am Sonntag-Vormittag – gerade in den Ferien – gerne länger schlafen.

Jedenfalls begrüßten Helmut Grundhammer und Franz Leithner vom Fischereiverein „Petri Heil“ 17 Kinder mit ihren Eltern, darunter auch den zwölfjährigen Sebastian Eichinger aus Asperhofen, der ein begeisterter Angler ist und schon mit vier Jahren seinen ersten Fisch gefangen hat. Er hatte seine Eltern und seinen jüngeren Bruder Fabian mitgebracht, der aber vom Angeln nicht so begeistert ist. Sebastian hat seine Leidenschaft von seinem Vater übernommen, der auch ein Angelprofi ist.

Vizebürgermeister Richard Waringer gratulierte den Junganglern und nahm die Siegerehrung vor. Bei den Kindern von sechs bis zehn Jahren siegte Lara Seitner vor Moritz Eckl und Alina Swadosch, bei den Anglern von elf bis 15 Jahren Sebastian Eichinger vor Sebastian Unfried und Simon Brabletz. Alle Teilnehmer bekamen neben einem Pokal auch Spielsachen und etwas zum Naschen.

Helmut Grundhammer dankte allen Sponsoren und gratulierte den jungen Teilnehmern zum Anglerglück, wobei auch dieses Mal die Devise „Dabei sein ist wichtig“ galt.