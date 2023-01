20 Gruppen bei Dreikönigsaktion unterwegs

Werbung

Schon einige Wochen vor dem Dreikönigstag beschäftigte sich Samuel Ziselsberger mit seiner Crew mit der Organisation der Sternsingeraktion und deren Gruppeneinteilung. Immerhin waren heuer 20 Gruppen, rund 80 Kinder mit ihren Begleitpersonen, in der Pfarre unterwegs, um Haushalte und Geschäfte in der Stadt sowie in den „Außenbezirken“ – von Oberdorf und Ossarn im Süden und Osten bis Ederding und Wielandsthal im Nordwesten – zu besuchen.

Sie bedanken sich bei allen Spendern, bei den Familien, die die Sternsinger zum Mittagessen eingeladen haben – und auch bei den Eltern, die ihre Kinder zum Sternsingen gebracht haben.

Das gesammelte Geld wurde am Dreikönigstag bei der Sternsingermesse in der Stiftskirche an Stephanus Rützler übergeben, anschließend wurden die fleißigen Sammler zum Frühstück in das Pfarrzentrum eingeladen.

