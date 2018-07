„Ich wollte ganz dringend zu meiner Tochter“, erklärt ein 25-Jähriger vor Gericht, weshalb er sich unerlaubt das Auto seines Arbeitgebers ausgeliehen, es zu Schrott gefahren und noch dazu einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet hat.

Im Dezember des Vorjahres war der 25-Jährige in Hameten rasant unterwegs. „Ich hab’ zu spät gebremst und bin zu schnell in eine Kurve gefahren, bin eineinhalb Meter in den Straßengraben hinunter und wieder auf die Straße zurück. Das Auto war ein Totalschaden, ein Achsdefekt“, erzählt der Herzogenburger. Gleichzeitig auf der Straße unterwegs war damals ein Autofahrer in Richtung St. Pölten. Tief saß bei ihm der Schrecken wegen der Aktion des des Rasers. „Von der Wiese ist er gekommen und auf meine Fahrspur gefahren. Ich bin zur Bushaltestelle ausgewichen, sonst hätte es gekracht“ sagt dieser Zeuge im Prozess.

Richter verhängt sieben Monate auf Bewährung

In Besitz eines Führerscheines war der Herzogenburger damals übrigens nicht. „Gezwickt, wegen Alkohols“, weiß der Richter.

Nicht nur unerlaubte Inbetriebnahme von Fahrzeugen und Gefährdung körperlicher Sicherheit wird dem 25-Jährigen vorgeworfen, sondern auch Betrug. In St. Pölten kaufte er im Lagerhaus unter falschem Namen mit Lieferschein Ersatzteile für einen Rasenmäher. 300 Euro beträgt hier der Schaden. 12.000 Euro sollen es beim Auto sein.

Wegen Betrugs hat der Angeklagte schon einmal Strafe ausgefasst. „Es tut mir alles leid“, kommt es nun leise von ihm. „So recht im Griff haben Sie Ihr Leben nicht. Bei den vorgeworfenen Delikten ist doch klar, dass man da nur auf die Nase fallen kann“, meint der Richter und gibt ihm noch eine Chance. Das Urteil: sieben Monate bedingt, nicht rechtskräftig.