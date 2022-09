40.000 Gäste strömten heuer in den Aquapark

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Badesaison im Aquapark ist beendet, die Bilanz kann sich sehen lassen: „Wir sind sehr zufrieden, rund 40.000 Besucher haben ihn heuer frequentiert“, berichtet Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold. Bis August steuerte man sogar rekordverdächtige Höhen an, denn bis Ende Juli wurden knapp 29.000 Badegäste gezählt. „Im August gab es dann aber doch einige Tage, an denen kein Badewetter herrschte“, so Neuhold.

Damit blieb man heuer ganz knapp unter dem Wert von 2019, 2020 waren es pandemiebedingt 30.000 Besucher gewesen.

Zum Vergleich: 2018 strömten rund 45.000 Gäste in den Aquapark, was dem August zuzurechnen ist, als es nur einen einzigen Regentag gab.

Absoluter Rekord wurde im Jahr 2007 aufgestellt

Absoluter Rekordtag im heurigen Jahr war der 19. Juni mit 2.335 Besuchern.

Der absolute Rekord datiert übrigens aus dem Jahr 2007, als exakt 56.061 Badegäste den Freizeittempel stürmten. 2013 wurden 55.831 Besucher gezählt.

Können die derzeit exorbitant hohen Energiekosten auch Konsequenzen für den Betrieb des Aquaparks haben? „Die Vorbereitungsarbeiten für den Betrieb beginnen im April, der Kartenvorverkauf startet im Mai. Wir werden daher bereits im Frühjahr eine Entscheidung treffen müssen, in welcher Form es weitergeht“, blickt Dominik Neuhold mit gemischten Gefühlen voraus.

