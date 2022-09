50. NÖ Kindersommerspiele: Ein glanzvolles Jubiläum

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle am Samstag, 10. September

Mit einer großartigen Abschluss-Show, gestaltet von den jungen Mitgliedern der Sportunion und Florian Graf, der mit seiner Flocus-Pocus-Magicshow die Besucher verzauberte, gingen am vergangenen Sonntag in der großen Arena am Kirchenplatz die Jubiläums-Kindersommerspiele zu Ende. Seit 50 Jahren besteht nun dieses Kinderfest, das jedes Jahr an den beiden letzten Ferienwochenenden tausende Besucher in die Stiftsstadt lockt.

Heuer war das Programm besonders vielseitig. Es ist schwer, dabei etwas hervorzuheben, denn die Vielfalt war riesig – und doch gab es heuer etwas Besonderes: Das waren das Nökiss-Musical „Spaß? Humbug!“, gespielt von den Schülern der Mittelschule, und das ausgezeichnete Theaterstück von Sabine Dorner „Der Herzschlag der Nökiss“, das nicht nur zu Herzen ging, sondern zeigte, dass es das Kinderfest vermutlich auch in 100 Jahren noch geben wird.

Petrus, nein, nicht der Stiftspropst, sondern der, der für das Wetter zuständig ist, zeigte sich heuer von seiner besten Seite. Außer ein paar kurzen Spritzern am ersten Samstag gab es sechs Tage lang herrliches Sommerwetter, sodass alle im Freien geplanten Programmpunkte auch im Freien abgehalten werden konnten. Und so waren sowohl die Festbühne im Altstift als als auch die Bühne im Kapitelgarten Anziehungspunkte vieler großer und vor allem kleiner Besucher.

Von der Geistertour bis zum „Superstar“

Wer nicht nur konsumieren, sondern sich auch aktiv beteiligen wollte, hatte jede Gelegenheit dazu, denn die vielen Werkstätten – egal ob die fliegenden Gummistiefel beim Bauerngolf, die Riesenseifenblasen, die Brettspielwölfe, die verrückten Räder am Kirchenplatz, der Fotoworkshop, das Baumklettern oder die vielen Aktionen im Jungschar-Prater luden ein, mitzumachen. Auch die Geistertour durch den weitläufigen Stiftskeller, die Familienrallye, die Wasserspiele, bei denen die Feuerwehr zum Schluss die Arena unter Wasser setzte, und die Polsterspiele, bei denen man sich so richtig austoben konnte, sind auch heuer wieder gut angekommen.

Eine tolle Sache war die Arena-Aktion „Herzogenburg sucht den Superstar“: Junge Talente zeigten sowohl beim Zaubern, Singen, Musizieren oder bei der Artistik am Einrad, was sie in ihrem Metier alles drauf haben.

Eine Besonderheit dieses Festes ist, dass die Übergänge zwischen den Generationen fließend sind – bei den Besuchern ebenso wie bei den Mitarbeitern. Und so war es auch heuer: Rund 1.200 Mitarbeiter sorgten für den reibungslosen Ablauf.

